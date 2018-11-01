Джокович – первый после Сафина, кто в течение сезона поднялся с третьего десятка на вершину

5 ноября Новак Джокович официально вернется на первое место в мировом рейтинге. Еще в мае серб занимал 22-ю строчку.

Последним игроком, который в течение сезона вскарабкался на вершину из-за пределов топ-20, был Марат Сафин. В 2000 году российский теннисист совершил еще более мощный скачок: с 38-й строчки.

Вдобавок Джокович может стать первым теннисистом, который по ходу сезона шел вне топ-20, но закончил год на вершине. Сафин в сезоне-2000 не удержал лидерство и закончил год на втором месте.

В 2018 году Джокович выиграл Уимблдон, US Open, «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае.

Победа в Цинциннати сделала Новака первым в истории обладателем «Золотого Мастерса».

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