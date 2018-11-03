Новак Джокович обыграл Роджера Федерера и вышел в финал на Карена Хачанова

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в полуфинале Мастерса в Париже со счетом 7:6(6), 5:7, 7:6(3). Матч продолжался 3 часа 2 минуты.

На счету Джоковича восемь подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 12. Федерер настрелял 17 эйсов, допустил две двойные и один раз отнял подачу соперника.

Счет в личных встречах стал 25-22 в пользу Джоковича.

В финале Новак сразится с Кареном Хачановым, который переиграл австрийца Доминика Тима (6:4, 6:1).

Карен обыграл третьего подряд соперника из топ-10 и впервые дошел до финала Мастерса.

После турнира в Париже Новак вернул звание первой ракетки мира. Хачанов займет 13-ю строчку рейтинга.

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