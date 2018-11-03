Getty Images

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера и вышел в финал на Карена Хачанова

Джокович обыграл Федерера и вышел в финал на Хачанова
Eurosport

1 час назад

Серб сломил швейцарца в трех сетах.

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в полуфинале Мастерса в Париже со счетом 7:6(6), 5:7, 7:6(3). Матч продолжался 3 часа 2 минуты.

На счету Джоковича восемь подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 12. Федерер настрелял 17 эйсов, допустил две двойные и один раз отнял подачу соперника.

Счет в личных встречах стал 25-22 в пользу Джоковича.

  • В финале Новак сразится с Кареном Хачановым, который переиграл австрийца Доминика Тима (6:4, 6:1).
  • Карен обыграл третьего подряд соперника из топ-10 и впервые дошел до финала Мастерса.
  • После турнира в Париже Новак вернул звание первой ракетки мира. Хачанов займет 13-ю строчку рейтинга.
Eurosport в Одноклассниках

Расскажи о нас родителям и ставь классы в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Степанова и Букин станцевали под стильный блюз и впервые победили на Гран-при среди дуэтов

07:39
Популярные видео
Загитова в драматическом образе Кармен положила соперниц на лопатки
 886 просмотров2 ч
«Ванкувер» и «Колорадо» настреляли 12 шайб. Угадай, в чьи ворота влетела 13-я в овертайме?
 430 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться