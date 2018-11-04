Карен Хачанов победил Новака Джоковича и выиграл первый «Мастерс» в карьере

Карен Хачанов сенсационно победил Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже со счетом 7:5, 6:4. Титульный матч продолжался 1 час 39 минут.

Хачанов превзошел именитого соперника по подачам навылет (9-5), чаще ошибался (2-1 по двойным ошибкам), но зато сделал 3 брейка против 1 у серба.

Карен взял реванш за поражение на Уимблдоне-2018 (6:4, 6:2, 6:2) и сравнял счет в личном противостоянии – 1-1.

Карен выиграл все четыре финала в АТР-туре, но прежде он побеждал только на турнирах серии АТР-250.

Помимо Новака на парижском «Мастерсе» Хачанов обыграл трех соперников из топ-10 рейтинга ATP – Джона Изнера, Сашу Зверева и Доминика Тима.

Несмотря на неудачу, Джокович в понедельник станет первой ракеткой мира.

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