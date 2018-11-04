Гроссмейстерская защита Карена Хачанова и поворотный брейк в первом сете против Новака Джоковича

Карен Хачанов впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс» и считался безоговорочным андердогом против Новака Джоковича.

Когда в начале первого сета Ноле взял подачу соперника и повел 3:1, казалось, что серба уже можно поздравлять с 33-й победой на АТР-1000. Но Карен тут же сделал обратный брейк, в 11-м гейме заработал брейк-пойнт и провел идеальный розыгрыш.

Хачанов довел первый сет до победы, поверил в себя и больше не выпускал нити игры – 7:5, 6:4.

Карен – третий теннисист из России, выигравший «Мастерс» после Марата Сафина и Николая Давыденко.

Хачанов выиграл все четыре финала в АТР-туре.

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