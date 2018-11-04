Карен Хачанов рычал, целовал корт и хвалил Новака Джоковича после победы на «Мастерсе»

22-летний российский теннисист Карен Хачанов впервые взял «Мастерс» – это случилось в Париже после сложнейшего финала против Новака Джоковича.

Самый эмоциональный момент: Карен издает чемпионский рык, а потом идет обниматься с проигравшим Новаком. И на радостях целует корт, подаривший ему незабываемую победу.

Сложно удержаться.

«Всем добрый день. Для начала, я хочу поздравить Новака с невероятным камбэком – который длится с начала 2018 года. Я знаю, что в этот понедельник ты снова будешь номером один. Честно скажу, ты очень вдохновляешь теннисистов, ты – чемпион в нашем виде спорта. Я был очень рад делить корт сегодня с тобой. Поздравляю всю вашу команду за великолепную работу!» – в чемпионской речи 22-летний спортсмен трогательно признался в любви к кумиру.

В понедельник Карен займет 11-ю строчку – личный рекорд.

Хачанов завоевал путевку на Итоговый турнир в качестве запасного.

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