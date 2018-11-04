Хачанов – самый прогрессирующий игрок тура. В следующем году он будет в десятке

Несколько лет мы слегка на автопилоте раздаем авансы новой русской волне: когда-то там в будущем Рублев, Медведев и Хачанов обязательно станут топ-игроками, ну а пока подождем еще годик-другой. Настроение пугающе похоже на ожидания от перспективных русских футболистов. Несколько лет они вот-вот уезжают в Европу. А потом им вдруг уже под 30, и они болтыхаются в «Локомотиве».

Мы не можем уяснить, что между подающим надежды и почти топом расстояние гораздо больше, чем между середняками. И дико наивно ждать быстрого и мощного прогресса от середняка только потому, что до этого он быстро стал середняком. Взлет Карена Хачанова за последние полгода как раз этот наивный и редкий случай.

Чтобы стать почти топом, Карен разобрался с двумя вещами. Во-первых, стал гораздо стабильнее с середняками. После «Ролан Гаррос»-2018 Хачанов проиграл всего три матча игрокам ниже 20-ой строчки. Двое из них – Новак Джокович и Стэн Вавринка, так что единственный реальный провал – поражение от Дениса Кудлы в Вашингтоне.

Во-вторых, привел нервы в порядок в матчах против топов. Раньше все, что отлично работало с игроками из топ-40, барахлило и пропадало в матчах со звездами. Мощный форхенд, стабильная и очень приличная подача часто просто разваливались, самый грустный пример – быстрая казнь от Джоковича на Уимблдоне. Но травяной «Шлем» явно что-то перещелкнул в голове Карена. Против Надаля на US Open у Карена уже не сыпались целые элементы, он не выпадал из матча до самого конца, даже с травмированным Рафой это крутое достижение. Осталась проблема поменьше: на решающих мячах Карен стабильно чокерил. Три двойные на тай-брейке с Надалем сейчас грустно махнули рукой.

И вот парижский «Мастерс». Хачанов закрывает четырех игроков из топ-10, отдавая один сет. До этого у Карена, если что, было три победы над игроками из десятки и ни одной –над кем-то из пятерки лучших. А еще впервые за два года Карен выигрывает решающий тай-брейк. Идеальный пруф сказанному после победы над Рафой: «Я проиграл матч, но через день или два я его обдумаю, пересмотрю. Конечно, он добавит мне опыта и уверенности в себе».

В финале Карен не сделал больше одной двойной за сет, отлично попадал первым мячом (76%) и так же отлично конвертировал мощную подачу в очки (76% выигранных розыгрышей на первой подаче). На «Гарросе» Хачанов так описал основу своей игры: «Стараюсь извлекать максимум из подачи. А потом захватывать инициативу в розыгрышах, входить в корт, играть более агрессивно». Кажется, теперь это наконец-то работает против топ-игроков.

По ходу турнира Зверев пробухтел, что у звезд совсем нет сил на последний турнир в сезоне, Джокович тоже скромно признался, что миллиампер-часов на последние матчи осталось совсем немного. Только из-за этого точно не нужно обесценивать труд Карена. Во-первых, вот это новость, у Хачанова тоже позади целый сезон. Хорошее движение Карена – его достижение, а не отмазка соперников. Во-вторых, летний Хачанов ни при каких обстоятельствах не воспользовался бы даже такой формой Зверева и усталостью Джоковича.

Карен Хачанов – победитель «Мастерса» в ПарижеGetty Images

За месяц Карен Хачанов доказал, что за короткий срок трансформировался в предтоп игрока. Сперва не почувствовал середняков на кубке Кремля, а потом показал жизнеспособность своего тенниса против лучших в туре. Что еще нужно для дебюта в десятке?

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