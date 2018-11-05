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Новак Джокович сместил Рафаэля Надаля с вершины, Карен Хачанов – 11-я ракетка мира
Уже официально.
Карен Хачанов переместился с 18-й на 11-ю строчку в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Париже и установил карьерный рекорд. В воскресенье Хачанов обыграл серба Новака Джоковича в финале парижского турнира со счетом 7:5, 6:4.
Еще один представитель России Даниил Медведев поднялся на 16-ю позицию. Джокович возглавил рейтинг, сместив с первого места испанца Рафаэля Надаля.
Рейтинг ATP, версия от 5 ноября:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков,
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085,
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895,
9 (11). Кэй Нисикори (Япония) – 3390,
10 (9). Джон Изнер (США) – 3155,
11 (18). Карен Хачанов (Россия) – 2835…
16 (17). Даниил Медведев (Россия) – 1977…
21 (22). Николос Басилашвили (Грузия) – 1795…
51 (54). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 965…
68 (76). Андрей Рублев (Россия) – 760…
88 (90). Илья Ивашко (Белоруссия) – 645…
91 (95). Денис Истомин (Узбекистан) – 622…
94 (96). Эрнест Гулбис (Латвия) – 611…
97 (100). Евгений Донской (Россия) – 586.