Новак Джокович сместил Рафаэля Надаля с вершины, Карен Хачанов – 11-я ракетка мира

Карен Хачанов переместился с 18-й на 11-ю строчку в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Париже и установил карьерный рекорд. В воскресенье Хачанов обыграл серба Новака Джоковича в финале парижского турнира со счетом 7:5, 6:4.

Еще один представитель России Даниил Медведев поднялся на 16-ю позицию. Джокович возглавил рейтинг, сместив с первого места испанца Рафаэля Надаля.

Рейтинг ATP, версия от 5 ноября:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков,

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085,

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895,

9 (11). Кэй Нисикори (Япония) – 3390,

10 (9). Джон Изнер (США) – 3155,

11 (18). Карен Хачанов (Россия) – 2835…

16 (17). Даниил Медведев (Россия) – 1977…

21 (22). Николос Басилашвили (Грузия) – 1795…

51 (54). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 965…

68 (76). Андрей Рублев (Россия) – 760…

88 (90). Илья Ивашко (Белоруссия) – 645…

91 (95). Денис Истомин (Узбекистан) – 622…

94 (96). Эрнест Гулбис (Латвия) – 611…

97 (100). Евгений Донской (Россия) – 586.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке