Только Федерер, Маррей, Надаль и Хачанов обыгрывали Джоковича в финалах хардовых «Мастерсов»

Российский теннисист Карен Хачанов, победив в решающем матче парижского «Мастерса» Новака Джоковича, вошел в число избранных.

Помимо Карена, только Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей обыгрывали лучшего теннисиста Сербии в финалах «Мастерсов», проводящихся на харде. Лидер по этому показателю – Маррей, который четырежды оставлял Новака без титула ATP1000. Далее идет Федерер (3). У Надаля и Хачанова теперь по одной победе.

Благодаря успеху Хачанов поднялся на 11-ю строчку табеля и обновил рейтинговый рекорд.

Карен может рассчитывать на поездку в Лондон на Итоговый турнир – он идет вторым запасным соревнований после Джона Изнера.

Хачанов – самый прогрессирующий игрок тура. В следующем году он будет в десятке

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