Getty Images

Только Федерер, Маррей, Надаль и Хачанов обыгрывали Джоковича в финалах хардовых «Мастерсов»

Только Федерер, Маррей, Надаль и Хачанов обыгрывали Джоковича в финалах хардовых «Мастерсов»
Eurosport

25 мин. назад

Карен – один из немногих.

Российский теннисист Карен Хачанов, победив в решающем матче парижского «Мастерса» Новака Джоковича, вошел в число избранных.

Помимо Карена, только Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей обыгрывали лучшего теннисиста Сербии в финалах «Мастерсов», проводящихся на харде. Лидер по этому показателю – Маррей, который четырежды оставлял Новака без титула ATP1000. Далее идет Федерер (3). У Надаля и Хачанова теперь по одной победе.

  • Благодаря успеху Хачанов поднялся на 11-ю строчку табеля и обновил рейтинговый рекорд.
  • Карен может рассчитывать на поездку в Лондон на Итоговый турнир – он идет вторым запасным соревнований после Джона Изнера.

Хачанов – самый прогрессирующий игрок тура. В следующем году он будет в десятке

Eurosport в телеграме

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Судья отменил богический гол «Атланты», но команду Вильи это не спасло

01:19
Популярные видео
Кучеров и Стэмкос промолчали весь матч, но «Тампа» додавила «Оттаву» в овертайме
 347 просмотров4 ч
Зубастые «Утки» перевернули все представления Панарина и «Коламбуса» об орнитологии
 852 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться