Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Циципас
 
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
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Онлайн - Стефанос Циципас - ...

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стефанос Циципас
Стефанос
Циципас
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
7
Последние матчи
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