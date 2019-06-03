ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

Я.Штруфф VS Й.Нисиока

28 октября 2019 г. Начало после 11:00

Court 1
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Йосихито Нисиока

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
41
Последние матчи
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Йосихито Нисиока
Йосихито
Нисиока
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
68
Последние матчи
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