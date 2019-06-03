ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Штруфф VS Й.Нисиока
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court 1
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Йосихито Нисиока
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг41
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Я.Штруфф
4
64
А.Де Минаур
✓
6
77
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Лааксонен
3
4
Я.Штруфф
✓
6
6
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
М.Кечманович
4
2
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
✓
6
6
Я.Штруфф
3
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
2
1
Я.Штруфф
✓
6
6
Больше матчей
Йосихито
Нисиока
Нисиока
Япония
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст24
ATP рейтинг68
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
✓
6
6
Й.Нисиока
3
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Т.Фритц
5
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
6
4
1
Й.Нисиока
✓
3
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Нисиока
1
2
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Ж.Соуза
5
3
Больше матчей
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