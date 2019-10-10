Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Хачанов
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Карен Хачанов - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
✓
78
6
К.Хачанов
66
2
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Фучович
3
6
1
A
К.Хачанов
✓
6
4
4
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
63
К.Хачанов
✓
6
77
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Сеппи
✓
3
6
6
К.Хачанов
6
3
3
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
6
3
67
К.Хачанов
✓
3
6
79
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