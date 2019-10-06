ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Раонич VS Д.Тим
30 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Милош Раонич - Доминик Тим
ATP Masters Париж - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Милош Раонич - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Милош
Раонич
Раонич
Канада
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)98
- Возраст28
ATP рейтинг32
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Норри
3
2
М.Раонич
✓
6
6
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
✓
6
7
М.Раонич
4
5
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
3
0
М.Раонич
3
6
0
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Пуй
4
4
М.Раонич
✓
6
6
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Раонич
4
4
П.Гожовчик
✓
6
6
Больше матчей
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
Д.Шварцман
6
4
3
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
3
7
6
М.Берреттини
6
5
3
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим
✓
5
П.Каррено
0
A
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Тим
✓
3
6
6
Ф.Вердаско
6
3
2
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
77
Ж.Тсонга
4
62
Больше матчей
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