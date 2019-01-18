ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Дьере VS А.Де Минаур
29 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Ласло Дьере - Алекс Де Минаур
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ласло Дьере - Алекс Де Минаур на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ласло
Дьере
Дьере
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг39
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
1
4
Ф.Крайинович
✓
6
6
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Л.Дьере
2
1
5
М.Кечманович
✓
6
6
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Д.Шварцман
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К.Гарин
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6
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Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
3
3
Ф.Крайинович
✓
6
6
Больше матчей
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг28
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Финал
Р.Федерер
✓
6
6
А.Де Минаур
2
2
АТР Базель
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Опелка
62
77
63
А.Де Минаур
✓
77
64
77
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Я.Штруфф
4
64
А.Де Минаур
✓
6
77
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
Т.Фритц
3
3
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
6
7
У.Дельен
1
5
Больше матчей
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