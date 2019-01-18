ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Дьере VS А.Де Минаур

29 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Ласло Дьере - Алекс Де Минаур

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ласло Дьере - Алекс Де Минаур на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ласло Дьере
Ласло
Дьере
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей
Алекс Де Минаур
Алекс
Де Минаур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
28
Последние матчи
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