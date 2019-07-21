Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Г.Монфис
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг14
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Г.Монфис
3
2
Д.Шварцман
✓
6
6
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бедене
5
1
Г.Монфис
✓
7
6
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Синнер
3
68
Г.Монфис
✓
6
710
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Новак
6
5
3
Г.Монфис
✓
2
7
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
3
2
Я.Синнер
✓
6
6
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