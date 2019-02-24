ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Куэвас VS К.Гарин
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Пабло Куэвас - Кристиан Гарин
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Кристиан Гарин на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Куэвас
Куэвас
Уругвай
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг45
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
3
4
С.Вавринка
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
4
3
Э.Маррей
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
✓
6
6
У.Дельен
4
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
1
4
К.Гарин
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Хачанов
✓
6
79
П.Куэвас
2
67
Больше матчей
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг38
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
610
Р.Опелка
✓
77
712
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
6
62
64
А.Сеппи
✓
3
77
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
3
М.Берреттини
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
1
4
К.Гарин
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
0
A
К.Норри
✓
77
1
Больше матчей
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