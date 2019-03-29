ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Тиафо VS Т.Фритц
29 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Френсис Тиафо - Тэйлор Фритц
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Тэйлор Фритц на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Френсис
Тиафо
Тиафо
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)77
- Возраст21
ATP рейтинг48
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
3
6
5
С.Вавринка
✓
6
3
7
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
✓
6
6
Д.Эванс
4
2
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Я.Синнер
✓
6
3
6
Ф.Тиафо
4
6
3
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
✓
6
6
Я.Штруфф
3
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
✓
79
6
Я.Маден
67
3
Больше матчей
Тэйлор
Фритц
Фритц
США
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст21
ATP рейтинг31
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
Т.Фритц
3
3
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
✓
79
6
А.Зверев
67
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7
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Т.Фритц
5
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Т.Фритц
2
4
К.Хачанов
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
62
77
4
Т.Фритц
✓
77
65
6
Больше матчей
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