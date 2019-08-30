ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Симон VS Д.Шаповалов
29 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Жиль Симон - Денис Шаповалов
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жиль Симон - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг50
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
6
3
6
Ж.Симон
2
6
3
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Лoпес
4
3
Ж.Симон
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
✓
6
66
6
Ж.Симон
3
78
2
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
✓
6
7
Ж.Тсонга
4
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Симон
✓
6
6
С.Дарсис
1
2
Больше матчей
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг27
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено
✓
6
7
Д.Шаповалов
3
5
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Финал
Д.Шаповалов
✓
6
6
Ф.Крайинович
4
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Полуфинал
Ю.Сагита
5
2
Д.Шаповалов
✓
7
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шаповалов
✓
6
6
С.Штебе
0
3
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шаповалов
✓
6
77
А.Попырин
4
63
Больше матчей
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