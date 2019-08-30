ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

Ж.Симон VS Д.Шаповалов

29 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Жиль Симон - Денис Шаповалов

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жиль Симон - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жиль Симон
Жиль
Симон
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
50
Последние матчи
Больше матчей
Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
27
Последние матчи
Больше матчей

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