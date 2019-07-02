ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Пэр VS Д.Джумхур
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court Central
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Онлайн - Бенуа Пэр - Дамир Джумхур
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг25
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Джумхур
Джумхур
Босния и Герцеговина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
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