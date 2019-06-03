ATP Masters Париж
Одиночный разряд | 3-й раунд
Я.Штруфф VS ...
31 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - ...
ATP Masters Париж - 31 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 31 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг36
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
65
6
5
Я.Штруфф
✓
77
3
7
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
4
7
6
Й.Нисиока
6
5
2
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Я.Штруфф
4
64
А.Де Минаур
✓
6
77
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Лааксонен
3
4
Я.Штруфф
✓
6
6
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
М.Кечманович
4
2
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