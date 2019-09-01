Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Гоффен
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
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Онлайн - Давид Гоффен - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Давид Гоффен - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Давид
Гоффен
Гоффен
Бельгия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст28
ATP рейтинг13
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
77
64
5
Р.Опелка
✓
64
77
7
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
6
М.Чилич
4
4
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0
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