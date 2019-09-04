Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Берреттини
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Маттео Берреттини - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг11
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
3
7
6
М.Берреттини
6
5
3
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
7
77
А.Рублев
5
64
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
77
77
Г.Димитров
65
61
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
✓
3
6
6
К.Эдманд
6
3
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
3
4
А.Зверев
✓
6
6
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