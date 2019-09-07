ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Димитров VS Ю.Умбер
29 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Григор Димитров - Юго Умбер
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Григор Димитров - Юго Умбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг29
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
77
77
Г.Димитров
65
61
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
✓
6
7
Д.Джумхур
3
5
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
67
6
77
Г.Димитров
79
3
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
✓
6
7
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бублик
✓
5
711
77
Г.Димитров
7
69
63
Больше матчей
Юго
Умбер
Умбер
Франция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
ATP рейтинг63
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Маррей
✓
3
7
6
Ю.Умбер
6
5
2
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Пелья
7
4
4
Ю.Умбер
✓
5
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Умбер
✓
6
6
Д.Гоффен
3
1
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер
✓
6
7
Й.Ковалик
4
5
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер
4
710
4
Я.Маден
✓
6
68
6
Больше матчей
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