ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

Г.Димитров VS Ю.Умбер

29 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Григор Димитров - Юго Умбер

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Григор Димитров - Юго Умбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Григор Димитров
Григор
Димитров
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
29
Последние матчи
Больше матчей
Юго Умбер
Юго
Умбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
63
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Энди Маррей впервые после операции на бедре вышел в финал – ATP Антверпен

ATP Антверпен
19/10/2019
play
Видео

Лысый мужчина засмущал женщин потешным танцем в перерыве теннисного матча в Антверпене (видео)

ATP Антверпен
19/10/2019
play
Видео

Дзюба смотрел теннис и болел за Даниила Медведева на US Open (видео)

US Open
07/09/2019

Медведев готов заменить Федерера, Надаля и Джоковича

US Open
07/09/2019