ATP Masters Париж
Одиночный разряд | 3-й раунд

Ж.Шарди VS ...

31 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Жереми Шарди - ...

ATP Masters Париж - 31 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 31 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
65
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