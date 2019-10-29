ATP Masters Париж
Одиночный разряд | 3-й раунд
Ж.Шарди VS ...
31 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
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Онлайн - Жереми Шарди - ...
ATP Masters Париж - 31 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 31 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг65
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
6
2
4
Ж.Шарди
✓
4
6
6
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
5
6
7
С.Куэрри
7
3
5
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Чилич
✓
6
4
77
Ж.Шарди
4
6
62
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
✓
6
6
М.Кечманович
3
4
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
6
Н.Ярри
4
2
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