ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

Ж.Тсонга VS М.Берреттини

30 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Жо-Вильфрид Тсонга - Маттео Берреттини

ATP Masters Париж - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жо-Вильфрид Тсонга - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жо-Вильфрид Тсонга
Жо-Вильфрид
Тсонга
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    91
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
36
Последние матчи
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Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
11
Последние матчи
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