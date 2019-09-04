ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Вавринка VS М.Чилич
30 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Стэн Вавринка - Марин Чилич
ATP Masters Париж - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг17
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
✓
С.Вавринка
A
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
3
6
5
С.Вавринка
✓
6
3
7
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
3
4
С.Вавринка
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Финал
С.Вавринка
6
4
4
Э.Маррей
✓
3
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Синнер
3
2
С.Вавринка
✓
6
6
Больше матчей
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст31
ATP рейтинг23
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич
✓
77
6
Х.Хуркач
65
4
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
6
М.Чилич
4
4
АТР Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Рублев
✓
7
6
М.Чилич
5
4
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Чилич
✓
6
4
77
Ж.Шарди
4
6
62
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич
✓
6
77
И.Карлович
1
65
Больше матчей
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