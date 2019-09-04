Онлайн - Стэн Вавринка - Марин Чилич

ATP Masters Париж - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.