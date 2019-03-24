ATP Masters Париж
Одиночный разряд | 3-й раунд

Р.Албот VS ...

31 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Раду Албот - ...

ATP Masters Париж - 31 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Раду Албот - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 31 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Раду Албот
Раду
Албот
МолдавияМолдавия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
50
Последние матчи
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