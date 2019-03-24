ATP Masters Париж
Одиночный разряд | 3-й раунд
Р.Албот VS ...
31 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
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Онлайн - Раду Албот - ...
ATP Masters Париж - 31 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Раду Албот - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 31 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг50
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
✓
77
78
А.Сеппи
65
66
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
3
2
Р.Албот
✓
6
6
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
6
6
Р.Албот
0
3
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
2
6
6
Д.Лайович
6
3
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
6
4
1
Й.Нисиока
✓
3
6
6
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