ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Шарди VS С.Куэрри
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court Central
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Жереми Шарди - Сэм Куэрри
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Сэм Куэрри на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг65
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Чилич
✓
6
4
77
Ж.Шарди
4
6
62
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
✓
6
6
М.Кечманович
3
4
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
6
Н.Ярри
4
2
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
715
77
Ж.Шарди
613
63
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
77
К.Эдманд
4
63
Больше матчей
Сэм
Куэрри
Куэрри
США
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)95
- Возраст32
ATP рейтинг47
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шварцман
✓
65
6
77
С.Куэрри
77
4
65
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
6
6
А.Маннарино
3
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
4
6
6
С.Куэрри
6
1
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
67
6
77
Г.Димитров
79
3
63
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
78
6
Д.Новак
66
4
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое