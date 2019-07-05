Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Р.Баутиста
 
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
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Онлайн - Роберто Баутиста - ...

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Баутиста - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роберто Баутиста
Роберто
Баутиста
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
10
Последние матчи
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