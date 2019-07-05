Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Р.Баутиста
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Роберто Баутиста - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Баутиста - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роберто
Баутиста
Баутиста
Испания
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст31
ATP рейтинг10
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Опелка
✓
6
3
6
Р.Баутиста
3
6
3
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Гаске
2
6
3
Р.Баутиста
✓
6
4
6
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил
4
5
Р.Баутиста
✓
6
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Баутиста
65
4
М.Берреттини
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Баутиста
✓
6
7
Р.Опелка
4
5
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