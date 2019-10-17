ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Хачанов VS Я.Штруфф

29 октября 2019 г. Начало после 11:00

Court Central
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Карен Хачанов - Ян-Леннард Штруфф

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Карен Хачанов
Карен
Хачанов
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
9
Последние матчи
Больше матчей
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
41
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Рейтинг ATP и чемпионская гонка перед «Мастерсом» в Париже

ATP Masters Париж
28/10/2019

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев сыграет за сборную России на Кубке Дэвиса

Кубок Дэвиса Одиночки
21/10/2019

Карен Хачанов проиграл Андреасу Сеппи и не защитил титул на Кубке Кремля

АТР Москва
18/10/2019

Карен Хачанов рассказал о дружбе с экс-футболистом Александром Кержаковым – теннис

17/10/2019