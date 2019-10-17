Онлайн - Карен Хачанов - Ян-Леннард Штруфф

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.