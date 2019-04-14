ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Гарин VS Д.Изнер
30 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Кристиан Гарин - Джон Изнер
ATP Masters Париж - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Джон Изнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг38
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
4
3
К.Гарин
✓
6
6
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
610
Р.Опелка
✓
77
712
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
6
62
64
А.Сеппи
✓
3
77
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
3
М.Берреттини
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
1
4
К.Гарин
✓
6
6
Больше матчей
Джон
Изнер
Изнер
США
- Рост (м)2.08
- Вес (кг)108
- Возраст34
ATP рейтинг16
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович
✓
7
6
Д.Изнер
5
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Пуй
5
3
Д.Изнер
✓
7
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
61
4
Д.Изнер
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Изнер
63
3
С.Циципас
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
77
7
Д.Эванс
63
5
Больше матчей
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