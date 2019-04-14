ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Гарин VS Д.Изнер

30 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Кристиан Гарин - Джон Изнер

ATP Masters Париж - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Джон Изнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристиан Гарин
Кристиан
Гарин
ЧилиЧили
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
38
Последние матчи
Больше матчей
Джон Изнер
Джон
Изнер
СШАСША
  • Рост (м)
    2.08
  • Вес (кг)
    108
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
16
Последние матчи
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