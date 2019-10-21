Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Р.Надаль
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Рафаэль Надаль - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Рафаэль Надаль - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
5
3
7
6
4
Р.Надаль
✓
7
6
5
4
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
66
4
1
Р.Надаль
✓
78
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
4
5
2
Р.Надаль
✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль
✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
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