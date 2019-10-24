ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Медведев VS Ж.Шарди
29 октября 2019 г. Начало после 19:30
Court Central
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Онлайн - Даниил Медведев - Жереми Шарди
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
А.Зверев
4
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
65
5
Д.Медведев
✓
77
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
77
Ф.Фоньини
3
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев
✓
79
7
В.Поспишил
67
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
6
6
К.Норри
3
1
Больше матчей
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг65
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
5
6
7
С.Куэрри
7
3
5
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Чилич
✓
6
4
77
Ж.Шарди
4
6
62
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
✓
6
6
М.Кечманович
3
4
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
6
Н.Ярри
4
2
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
715
77
Ж.Шарди
613
63
Больше матчей
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