Онлайн - Даниил Медведев - Жереми Шарди

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.