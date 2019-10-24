ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Медведев VS Ж.Шарди

29 октября 2019 г. Начало после 19:30

Court Central
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Онлайн - Даниил Медведев - Жереми Шарди

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
65
Последние матчи
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