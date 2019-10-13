Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Зверев
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Александр Зверев - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
✓
79
6
А.Зверев
67
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
А.Зверев
4
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
3
4
А.Зверев
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Зверев
✓
6
67
6
Р.Федерер
3
79
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
6
77
А.Рублев
0
64
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