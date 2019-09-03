Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Шварцман
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Диего Шварцман - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг15
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Г.Монфис
3
2
Д.Шварцман
✓
6
6
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
✓
78
6
К.Хачанов
66
2
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шварцман
✓
65
6
77
С.Куэрри
77
4
65
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
6
П.Эрбер
4
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Копил
✓
6
5
79
Д.Шварцман
4
7
67
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