ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Лайович VS Р.Гаске

29 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Душан Лайович - Ришар Гаске

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Душан Лайович
Душан
Лайович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
33
Последние матчи
Больше матчей
Ришар Гаске
Ришар
Гаске
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
64
Последние матчи
Больше матчей

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