Онлайн - Душан Лайович - Ришар Гаске

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.