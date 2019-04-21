ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Лайович VS Р.Гаске
29 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Душан Лайович - Ришар Гаске
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг33
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
2
6
6
Д.Лайович
6
3
4
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино
✓
77
6
Д.Лайович
63
1
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Росол
4
78
3
Д.Лайович
✓
6
66
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка
✓
6
6
Д.Лайович
3
4
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
6
3
4
С.Циципас
✓
4
6
6
Больше матчей
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
ATP рейтинг64
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Гаске
2
6
3
Р.Баутиста
✓
6
4
6
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Лондеро
1
64
Р.Гаске
✓
6
77
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
✓
1
6
6
Р.Гаске
6
3
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
6
Р.Гаске
2
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
6
Р.Гаске
4
1
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
21/04/2019
Фоньини и Лайович провели настолько шикарный финал, что никто не заметил отсутствия Надаля
АТР Masters Монте-Карло