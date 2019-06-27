ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Рууд VS А.Маннарино

28 октября 2019 г. Начало после 20:30

Court Central
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Онлайн - Каспер Рууд - Адриан Маннарино

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каспер Рууд
Каспер
Рууд
НорвегияНорвегия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
61
Последние матчи
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Адриан Маннарино
Адриан
Маннарино
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
44
Последние матчи
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