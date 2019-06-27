ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Рууд VS А.Маннарино
28 октября 2019 г. Начало после 20:30
Court Central
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Онлайн - Каспер Рууд - Адриан Маннарино
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каспер
Рууд
Рууд
Норвегия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)77
- Возраст20
ATP рейтинг61
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Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
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