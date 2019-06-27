Онлайн - Каспер Рууд - Адриан Маннарино

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.