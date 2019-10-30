ATP Masters Париж
Одиночный разряд | 1/4 финала
... VS ...
1 ноября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
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ATP Masters Париж - 01 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 01 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
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30/10/2019
«Второй титул он завоевал в 1975-м, переиграв в финале Эша». Самый возрастной чемпион Берси
ATP Masters Париж