Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Тим
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Доминик Тим - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Тим - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
3
7
6
М.Берреттини
6
5
3
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим
✓
5
П.Каррено
0
A
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Тим
✓
3
6
6
Ф.Вердаско
6
3
2
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
77
Ж.Тсонга
4
62
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
710
6
Д.Тим
68
4
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое