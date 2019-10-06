Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Тим
 
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
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Онлайн - Доминик Тим - ...

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Тим - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Доминик Тим
Доминик
Тим
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
5
Последние матчи
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