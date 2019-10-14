ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
Н.Джокович VS ...
30 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Новак Джокович - ...
ATP Masters Париж - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Новак
Джокович
Джокович
Сербия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг1
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
6
5
3
С.Циципас
✓
3
7
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович
✓
7
6
Д.Изнер
5
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Шаповалов
3
3
ATP Токио
Одиночный разряд
Финал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Миллман
3
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Гоффен
3
4
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