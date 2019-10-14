ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

Н.Джокович VS ...

30 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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ATP Masters Париж - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Новак Джокович
Новак
Джокович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
1
Последние матчи
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