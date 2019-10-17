ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Циципас VS ...
30 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
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Онлайн - Стефанос Циципас - ...
ATP Masters Париж - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефанос
Циципас
Циципас
Греция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)83
- Возраст21
ATP рейтинг7
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Федерер
✓
6
6
С.Циципас
4
4
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Циципас
✓
3
6
6
Ф.Крайинович
6
4
4
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Циципас
✓
64
6
6
Р.Беранкис
77
2
4
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
✓
6
78
А.Рамос
3
66
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
65
5
Д.Медведев
✓
77
7
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