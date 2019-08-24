ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Монфис VS Б.Пэр
30 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Бенуа Пэр
ATP Masters Париж - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг14
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Полуфинал
Г.Монфис
3
2
Д.Шварцман
✓
6
6
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бедене
5
1
Г.Монфис
✓
7
6
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Синнер
3
68
Г.Монфис
✓
6
710
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Новак
6
5
3
Г.Монфис
✓
2
7
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
3
2
Я.Синнер
✓
6
6
Больше матчей
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг25
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пэр
✓
7
6
Д.Джумхур
5
4
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пэр
3
5
Г.Лааксонен
✓
6
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
✓
6
1
6
Б.Пэр
4
6
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
2
5
Б.Пэр
✓
6
7
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Утияма
✓
6
6
Б.Пэр
2
2
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