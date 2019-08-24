ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

Г.Монфис VS Б.Пэр

30 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Гаэль Монфис - Бенуа Пэр

ATP Masters Париж - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гаэль Монфис
Гаэль
Монфис
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
14
Последние матчи
Больше матчей
Бенуа Пэр
Бенуа
Пэр
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
25
Последние матчи
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