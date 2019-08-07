ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Эдманд VS Р.Беранкис

29 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Кайл Эдманд - Ричардас Беранкис

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайл Эдманд - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кайл Эдманд
Кайл
Эдманд
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
75
Последние матчи
Больше матчей
Ричардас Беранкис
Ричардас
Беранкис
ЛитваЛитва
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
70
Последние матчи
Больше матчей

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