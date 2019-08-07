ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Эдманд VS Р.Беранкис
29 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Кайл Эдманд - Ричардас Беранкис
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайл Эдманд - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кайл
Эдманд
Эдманд
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст24
ATP рейтинг75
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- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст29
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