Онлайн - Адриан Маннарино - Рафаэль Надаль

ATP Masters Париж - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Адриан Маннарино - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.