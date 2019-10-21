ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Маннарино VS Р.Надаль

30 октября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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Онлайн - Адриан Маннарино - Рафаэль Надаль

ATP Masters Париж - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Адриан Маннарино - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Адриан Маннарино
Адриан
Маннарино
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
44
Последние матчи
Больше матчей
Рафаэль Надаль
Рафаэль
Надаль
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
2
Последние матчи
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