ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Маннарино VS Р.Надаль
30 октября 2019 г. Начало после 11:00
AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Адриан Маннарино - Рафаэль Надаль
ATP Masters Париж - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Адриан Маннарино - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг44
Последние матчи
ATP Masters Париж
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Рууд
4
2
А.Маннарино
✓
6
6
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
6
6
А.Маннарино
3
4
АТР Москва
Одиночный разряд
Финал
А.Рублев
✓
6
6
А.Маннарино
4
0
АТР Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
6
А.Сеппи
3
4
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино
✓
77
6
Д.Лайович
63
1
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
5
3
7
6
4
Р.Надаль
✓
7
6
5
4
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
66
4
1
Р.Надаль
✓
78
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
4
5
2
Р.Надаль
✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль
✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
Больше матчей
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