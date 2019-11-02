ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Финал

... VS ...

3 ноября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - ... - ...

ATP Masters Париж - 03 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 03 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Рафаэль Надаль назвал «Мастерс» в Париже медовым месяцем

ATP Masters Париж
02/11/2019
play
Видео

Карен Хачанов и Андрей Рублев ответили на шуточные вопросы друг о друге (видео)

ATP Masters Париж
02/11/2019
play
Видео

Обзор матча Тсонга – Надаль (видео)

ATP Masters Париж
02/11/2019
play
Видео

«Они хотели остановить конфликт между своими странами». Боппана/Куреши – необычная пара чемпионов

ATP Masters Париж
02/11/2019