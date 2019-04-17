ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Н.Басилашвили VS Р.Албот
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Николоз Басилашвили - Раду Албот
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг26
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
6
2
1
Ф.Вердаско
✓
4
6
6
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Одиночный разряд
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3
4
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Одиночный разряд
Второй раунд
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4
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Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
4
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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3
2
С.Циципас
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4
6
6
Больше матчей
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг49
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
6
6
Р.Албот
0
3
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Первый раунд
Р.Албот
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Первый раунд
Н.Басилашвили
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Р.Албот
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Одиночный разряд
Второй раунд
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