Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Вавринка
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
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Онлайн - Стэн Вавринка - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг17
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
✓
С.Вавринка
A
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
3
6
5
С.Вавринка
✓
6
3
7
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
3
4
С.Вавринка
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Финал
С.Вавринка
6
4
4
Э.Маррей
✓
3
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Синнер
3
2
С.Вавринка
✓
6
6
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