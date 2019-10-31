ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Полуфинал

... VS ...

2 ноября 2019 г. Начало после 11:00

AccorHotels Arena
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ATP Masters Париж - 02 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 02 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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