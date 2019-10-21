Смотри также

ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Медведев
 
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
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Онлайн - Даниил Медведев - ...

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
4
Последние матчи
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