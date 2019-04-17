ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Албот VS А.Сеппи
29 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court 1
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Онлайн - Раду Албот - Андреас Сеппи
ATP Masters Париж - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Раду Албот - Андреас Сеппи на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг49
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Андреас
Сеппи
Сеппи
Италия
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)75
- Возраст35
ATP рейтинг71
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