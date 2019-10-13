ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Зверев VS Ф.Вердаско

29 октября 2019 г. Начало после 20:30

Court Central
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Онлайн - Александр Зверев - Фернандо Вердаско

ATP Masters Париж - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александр Зверев
Александр
Зверев
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей
Фернандо Вердаско
Фернандо
Вердаско
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
40
Последние матчи
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